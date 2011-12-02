Еще один новый колодец открыт в Нижнем Тагиле. Теперь в Малой Кушве

Как сообщила начальник отдела по экологии и природопользованию Администрации города Ангелина Савина, на обустройство колодца, который получил имя Катюша, было выделено 185 тысяч рублей из местного бюджета. Кроме того, благоустроить колодец помог «Уралхимпласт».