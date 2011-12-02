Еще один новый колодец открыт в Нижнем Тагиле. Теперь в Малой Кушве
2 декабря 2011, 15:53ОбществоВалерия Лошкарева
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В микрорайоне Малая Кушва накануне открыли трубчатый колодец. Это уже третий по счету в этом году источник нецентрализованного водоснабжения, открытый в Нижнем Тагиле в рамках реализации муниципальной целевой программы «Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил на 2011 - 2015 годы».
Как сообщила начальник отдела по экологии и природопользованию Администрации города Ангелина Савина, на обустройство колодца, который получил имя Катюша, было выделено 185 тысяч рублей из местного бюджета. Кроме того, благоустроить колодец помог «Уралхимпласт».
Как сообщила Ангелина Савина, до конца 2011 года в рамках муниципальной целевой программы будет открыто еще 5 источников нецентрализованного водоснабжения в сельских населенных пунктах, где проблема обеспечения жителей питьевой водой стоит наиболее остро.
© Информационно-аналитический отдел Администрации города
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