Ford усовершенствовал Mustang для дрэг-рейсинга
Компания Ford представила обновленный дрэговый спорткар на базе купе Mustang – Cobra Jet. Публичный дебют машины состоялся на американской специализированной выставке Performance Racing Industry Show в Орландо, штат Флорида.
Дрэговый спорткар, отвечающий требованиям Национальной ассоциацией хот-родов (NHRA) в классах Stock и Super Stock, предлагается с двумя вариантами пятилитрового восьмицилиндрового бензинового двигателя — атмосферным или с механическим нагнетателем Whipple.
Помимо этого, автомобиль получил более легкий кузов, что позволило улучшить характеристики распределения массы по осям, модернизированный электроусилитель руля, усиленную подвеску с пересмотренной геометрией, а также улучшенный каркас безопасности и перенастроенную тормозную систему.
В общей сложности компания Ford намерена подготовить лишь 50 таких автомобилей, при этом стоимость каждого из них составит как минимум 85 тысяч 490 долларов США.
Отметим, что версию для дрэг-рейсинга также имеет купе Dodge Challenger, которое оснащается 8,4-литровым мотором V10 от суперкара Viper, а в ближайшее время вариант для гонок по прямой получит и Chevrolet Camaro. По некоторым данным, для «Камаро» будет использоваться семилитровая 505-сильная «восьмерка» LS7, устанавливаемая на Chevrolet Corvette Z06.