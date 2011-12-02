Ford усовершенствовал Mustang для дрэг-рейсинга

Дрэговый спорткар, отвечающий требованиям Национальной ассоциацией хот-родов (NHRA) в классах Stock и Super Stock, предлагается с двумя вариантами пятилитрового восьмицилиндрового бензинового двигателя — атмосферным или с механическим нагнетателем Whipple.

Помимо этого, автомобиль получил более легкий кузов, что позволило улучшить характеристики распределения массы по осям, модернизированный электроусилитель руля, усиленную подвеску с пересмотренной геометрией, а также улучшенный каркас безопасности и перенастроенную тормозную систему.

В общей сложности компания Ford намерена подготовить лишь 50 таких автомобилей, при этом стоимость каждого из них составит как минимум 85 тысяч 490 долларов США.