Фотоконкурс «Я родился осенью» - финальная проверка на накрутки

Участники и голосующие, наберитесь терпения, остался один финальный штрих: Tagilcity проверит голоса на накрутки. Эта проверка честности заработанных конкурсантами голосов пройдет со 2 по 5 декабря.

Сам фотоконкурс активен до 4 декабря. То есть те, кто еще не проголосовал за понравившиеся фотки, могут еще успеть сделать это!