Фотоконкурс «Я родился осенью» - финальная проверка на накрутки
2 декабря 2011, 16:31Общество
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Итак, до объявления результатов фотоконкурса, в котором приняли участие осенние именинники, осталось совсем чуть-чуть!
Участники и голосующие, наберитесь терпения, остался один финальный штрих: Tagilcity проверит голоса на накрутки. Эта проверка честности заработанных конкурсантами голосов пройдет со 2 по 5 декабря.
Сам фотоконкурс активен до 4 декабря. То есть те, кто еще не проголосовал за понравившиеся фотки, могут еще успеть сделать это!
Желаем конкурсантам удачи и еще раз с Днем рождения!
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