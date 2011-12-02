Концепт Strada от Husqvarna

Двигатель у машины - такой же, как и тот, что используется в мотоциклах BMW G650GS, но несколько перенастроенный для большей производительности (хотя никакие точные характеристики не упоминаются).

Хотя в названии все еще фигурирует слово «концепт», официальные продажи байка должны стартовать уже в течение следующего, 2012 года. В пресс-релизе компании говорится, что мотоцикл находится «на продвинутой стадии движения к началу массового производства».