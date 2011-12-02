Концепт Strada от Husqvarna
2 декабря 2011, 07:20ОбществоРОман БОТов
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Бренд Husqvarna представил новый концепт Strada, сделанный на базе одноцилиндрового 650-кубового мотора с жидкостным охлаждением от BMW. Этот дорожно-ориентированный мотоцикл стал второй новой разработкой марки после презентованного на EICMA в Милане байка Nuda. Strada был представлен несколько дней назад на автомотошоу в Париже.
Двигатель у машины - такой же, как и тот, что используется в мотоциклах BMW G650GS, но несколько перенастроенный для большей производительности (хотя никакие точные характеристики не упоминаются).
Хотя в названии все еще фигурирует слово «концепт», официальные продажи байка должны стартовать уже в течение следующего, 2012 года. В пресс-релизе компании говорится, что мотоцикл находится «на продвинутой стадии движения к началу массового производства».
Заявленный вес - меньше 170 кг. А мощи из двигателя планируется извлечь около 70 л.с. - на 20 л.с. больше, чем у BMW.
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