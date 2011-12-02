Корпоративные карты Банка24.ру стали ещё привлекательнее

Сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда предприятия отказываются от чековых книжек в пользу современных пластиковых корпоративных карт. С начала 2011 года владельцами корпоративных карт Банка24.ру стали более 12 000 предприятий по всей России. В первую очередь этому способствует простота и удобство использования карт для оплаты, а также безопасность и более привлекательные тарифы на обслуживание рассказала Дарья Самарева, руководитель отдела развития корпоративного бизнеса Банка24.ру.