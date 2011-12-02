Несколько слов о покупке подержанного мотоцикла

Чаще всего подержанные мотоциклы покупают новички – как в и любой другой области, делающие первые шаги в мотоезде люди не предъявляют особенно высоких требований к качеству транспортного средства. Однако перед тем как принять окончательное решение купить бу вещь, еще раз хорошенько подумайте, не накопить ли на новую. Все же бу? Тогда выбирайте, но помните, что подержанный мотоцикл подержанному мотоциклу рознь – у одного хозяина и десятилетний транспорт будет выглядеть куда лучше, чем у другого двухлетний, да и от производителя многое зависит. Бу мотоциклы Baotian и подержанные транспортные средства безымянного производителя сомнительной репутации – это две большие разницы. Кстати, ресурс отечественных мотоциклов до необходимости проведения капитального ремонта невелик – он составляет примерно 30-40 тысяч километров, да и то это в лучшем случае.

Самый лучший мотоцикл бу – это тот мотоцикл, который стоял и не использовался. Правда, в таком случае речь скорее идет и новом мото, который, тем не менее, стоит дешевле, чем в магазине, но дороже, чем бу, поэтому опять же стоит хорошенько подумать, а не купить ли в таком случае новый в магазине, если разница в цене не существенна. Если же вы покупаете обычный подержанный мотоцикл, который был на ходу некоторое количество времени, следуйте следующим правилам.

Перед тем, как осматривать транспортное средство, ознакомьтесь с документами на него, поскольку от указанной в них информации может зависеть многое, главным образом, число ваших походов в ГАИ в ближайшее время. Мотоцикл может быть как без документов вообще, может быть не зарегистрирован после покупки и т.д. и т.п. Предчувствуя предстоящие «бумажные» хлопоты в большом объеме, начинайте смело сбивать цену.