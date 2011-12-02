Первые фото нового Toyota Land Cruiser попали в сеть

Невысокого качества сканированные изображения действительно изображают Land Cruiser, снаряженный некоторыми аксессуарами – накладкой на передний бампер и порогами. Однако, как удалось разглядеть некоторым западным блоггерам, в эти аксессуары упакован внедорожник с отличающимися от нынешних радиаторной решеткой и головной оптикой. Кроме того, модернизированы гнезда противотуманных фар, корпуса боковых зеркал и тому подобное, отмечает портал IndianAutosBlog.Com, распространивший изображения.

Отметим, что если в Toyota действительно приняли решение слегка освежить облик популярного внедорожника, то момент выбран удачный: прочие внедорожные модели, включая популярный Prado и не продающийся в России Fortuner такое обновление уже пережили, тогда как Land Cruiser продается в неизменном виде с самого момента премьеры в 2008 году в Санкт-Петербурге.