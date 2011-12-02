Петров стал соперником Феттеля на групповом этапе Гонки чемпионов
Организаторы ежегодной «Гонки чемпионов» провели жеребьевку участников. Итоги случайного распределения пилотов по группам опубликованы на официальном сайте соревнования. И в командном, и в индивидуальном зачете россиянину Виталию Петрову придется начать заезд с очного противостояния с действующим чемпионом мира Формулы-1 Себастьяном Феттелем.
В Кубке наций восемь команд разделены на две группы. В первую вошли дуэты из Франции, США, Скандинавии и дублирующий состав немецкой сборной. Во второй сойдутся представители Великобритании, Германии, Славянской сборной и «Команды всех звезд».Кубок наций «Гонки чемпионов»
Группа А
Франция (Роман Гросжан и Себастьен Ожье)
Скандинавия (Том Кристенсен и Юхо Ханнинен)
США (Трэвис Пастрана и Брайан Диган)
Германия 2 (Тимо Шайдер и Тимо Глок)
Группа B
Великобритания (Дженсон Баттон и Энди Приоль)
Славянская сборная (Ян Копецки и Виталий Петров)
Германия (Себастьян Феттель и Михаэль Шумахер)
Команда всех звезд (Дэвид Култхард и Филипе Альбукерке)
По окончании командного этапа соревнование в Дюссельдорфе покинут представители второй сборной Германии, а на смену им придет действующий триумфатор серии DTM Мартин Томчик вместе с трехкратным победителем «Гонки чемпионов» Маттиасом Экстремом. Волей жребия оба пилота попали в группу B, где их конкурентами окажутся Ян Копецки и Себастьен Ожье.
Виталий Петров проведет второй день гонки в группе D: россиянину придется выдержать очные дуэли с восьмикратным победителем «24 часов Ле-Мана» Томом Кристенсеном, собственным напарником по Lotus Renault GP Романом Гросжаном и пилотом команды Red Bull Формулы-1 Себастьяном Феттелем. Каждую пару пилотов ждет двухкруговой заезд по параллельным дорожкам, проложенным по футбольному стадиону ESPRIT. В плей-офф выйдут два лучших представителя каждой группы.
Участники индивидуального зачета «Гонки чемпионов»
Группа А Группа В Группа С Группа D
Филипе Альбукерке Маттиас Экстрем Михаэль Шумахер Себастьян Феттель
Трэвис Пастрана Мартин Томчик Брайан Диган Том Кристенсен
Дэвид Култхард Себастьен Ожье Дженсон Баттон Виталий Петров
Энди Приоль Ян Копецки Юхо Ханнинен Роман Гросжан