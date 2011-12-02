Петров стал соперником Феттеля на групповом этапе Гонки чемпионов

В Кубке наций восемь команд разделены на две группы. В первую вошли дуэты из Франции, США, Скандинавии и дублирующий состав немецкой сборной. Во второй сойдутся представители Великобритании, Германии, Славянской сборной и «Команды всех звезд».Кубок наций «Гонки чемпионов»

Группа А

Франция (Роман Гросжан и Себастьен Ожье)

Скандинавия (Том Кристенсен и Юхо Ханнинен)

США (Трэвис Пастрана и Брайан Диган)

Германия 2 (Тимо Шайдер и Тимо Глок)

Группа B

Великобритания (Дженсон Баттон и Энди Приоль)

Славянская сборная (Ян Копецки и Виталий Петров)

Германия (Себастьян Феттель и Михаэль Шумахер)

Команда всех звезд (Дэвид Култхард и Филипе Альбукерке)

По окончании командного этапа соревнование в Дюссельдорфе покинут представители второй сборной Германии, а на смену им придет действующий триумфатор серии DTM Мартин Томчик вместе с трехкратным победителем «Гонки чемпионов» Маттиасом Экстремом. Волей жребия оба пилота попали в группу B, где их конкурентами окажутся Ян Копецки и Себастьен Ожье.

Виталий Петров проведет второй день гонки в группе D: россиянину придется выдержать очные дуэли с восьмикратным победителем «24 часов Ле-Мана» Томом Кристенсеном, собственным напарником по Lotus Renault GP Романом Гросжаном и пилотом команды Red Bull Формулы-1 Себастьяном Феттелем. Каждую пару пилотов ждет двухкруговой заезд по параллельным дорожкам, проложенным по футбольному стадиону ESPRIT. В плей-офф выйдут два лучших представителя каждой группы.

Участники индивидуального зачета «Гонки чемпионов»

Группа А Группа В Группа С Группа D

Филипе Альбукерке Маттиас Экстрем Михаэль Шумахер Себастьян Феттель

Трэвис Пастрана Мартин Томчик Брайан Диган Том Кристенсен

Дэвид Култхард Себастьен Ожье Дженсон Баттон Виталий Петров