Рисунки «аниме», фокусы, чирлидинг и танцы мажореток – В Нижнем Тагиле школьники соревновались в том, что им действительно интересно

В этом фестивале удивляет нестандартный подбор конкурсных программ: соревновались в таких интересных направлениях, как рисунки по мотивам японских мультиков аниме, школьные газеты, фокусы, выступления мажореток и чирлидеров. Оказывается, организаторы фестиваля специально делали масштабный опрос учащихся Нижнего Тагила и узнавали, что им действительно интересно.

Детям интересно в первую очередь то, что современно, не заезжено, не избито. У нас в городе очень талантливое молодое поколение. Некоторые участники соревновались в нескольких конкурсах сразу делится впечатлениями самая молодая из организаторов фестиваля «Креатив +» Анастасия Киселева.

Жюри конкурса тоже, в большинстве своем, молодежь. Это молодые люди, добившиеся успехов в той отрасли, которую принялись судить. Например, конкурс рисунков аниме судили ювелир Анастасия Степанова и дизайнер Мария Бабайлова, сами неоднократные участники и лауретаты областных конкурсов по культуре аниме. Девушки вдохновлено рассказывают о работах школьников, считают уровень их подготовки очень высоким.

Работы разнообразны, и, рисуя героев анимэшных мультиков, школьники почти не повторялись. Но все-таки я заметила, что наиболее часто встречающимся на рисунках был герой Наруто поделилась Мария.

Конкурсанты не только показывали, на что они способны, но и получали полезные советы от членов жюри, учились у них. Очень продуктивно прошел краткий мастер-класс по журналистскому творчеству и верстке школьных газет. Тагильские журналисты Виктор Зайцев и Валерия Лошкарева оценили работы ребят, рассказали им некоторые секреты профессии и дали полезные советы на будущее.

В первую очередь определитесь, для чего занимаетесь выпуском школьных газет. Если вам самим нравится результат вашего труда, это хороший показатель. Газета должна быть интересной и, что немаловажно, ее должно быть удобно читать. Не советую делать одну большую колонку на всю полосу, делите на 3-4 в зависимости от формата издания. Не стоит выделять большие куски текста курсивом, он плохо читается объяснял ребятам Виктор.

Фестиваль стал интересным и для участников, и для жюри. Школьников увидели, оценили их знания, дали полезные советы. А судьи конкурсов увидели, что у них есть достойная смена, которая сможет лет через десять составить им конкуренцию. А конкуренция заставляет добиваться еще больших высот, идти вперед.

Детям разного возраста можно покупать те или иные вещи в интернет-магазинах.Там продается демисезонная детская одежда производства России, обувь и даже товары, которые помогут детям в их творчестве.