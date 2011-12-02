Собака нечаянно выстрелила в хозяина из ружья

Инцидент произошел несколько дней назад, когда 46-летний охотник, его приятель и пес отправились охотиться на уток на лодке. За несколько минут до выстрела хозяин собаки положил свое ружье на край лодки, а сам выбрался из судна, чтобы расставить приманки для птиц.

Собака, как отмечает издание, наблюдала за происходящим и, видимо, была в приподнятом настроении в предвкушении охоты. Пес бегал по всей лодке и вдруг нечаянно встал на ружье, и оно выстрелило. Хозяин собаки стоял спиной к лодке, нагнувшись, и пуля попала ему как раз в ягодицы.

Мужчина не получил серьезных повреждений, так как на нем были высокие болотные сапоги, отмечает Associated Press. Тем не менее, охотника госпитализировали в ближайшую клинику, где ему была оказана первая помощь. Ни пес, ни приятель охотника не пострадали.