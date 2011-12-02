Собака нечаянно выстрелила в хозяина из ружья
Житель округа Элдер-Бокс, штат Юта, получил огнестрельное ранение ягодиц во время охоты на уток. Как сообщает The Salt Lake Tribune, выстрел из гладкоствольного ружья произвел пес охотника - животное случайно наступило на спусковой крючок.
Инцидент произошел несколько дней назад, когда 46-летний охотник, его приятель и пес отправились охотиться на уток на лодке. За несколько минут до выстрела хозяин собаки положил свое ружье на край лодки, а сам выбрался из судна, чтобы расставить приманки для птиц.
Собака, как отмечает издание, наблюдала за происходящим и, видимо, была в приподнятом настроении в предвкушении охоты. Пес бегал по всей лодке и вдруг нечаянно встал на ружье, и оно выстрелило. Хозяин собаки стоял спиной к лодке, нагнувшись, и пуля попала ему как раз в ягодицы.
Мужчина не получил серьезных повреждений, так как на нем были высокие болотные сапоги, отмечает Associated Press. Тем не менее, охотника госпитализировали в ближайшую клинику, где ему была оказана первая помощь. Ни пес, ни приятель охотника не пострадали.
Случаи, когда собаки случайно ранят своих хозяев на охоте, не так уж редки. В 2010 году, например, аналогичный инцидент был зафиксирован в Новой Зеландии. Там пес также нечаянно прострелил своему владельцу ягодицы.