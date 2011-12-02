Татьяна Соловьева: «Если человек осознает, что жизнь не окончена, то все у него наладится»

Вопрос от Никиты Чапурина: Меня интересует, где в нашем городе инвалид и его близкие могут получить психологическую помощь?

ТатьянаСоловьева: Не совсем готова ответить на этот вопрос, думаю, лучшеадресовать его к социальным службам. Общество инвалидов являетсяобщественной организацией и не может производить оплату психолога, нонаши общественники и администрация всегда готовы выслушать членаобщества и попытаться помочь ему решить существующую проблему, пустьдаже и советом или просто человеческим сочувствием.

TagilCity.ru: Расскажите, пожалуйста, какие виды помощи еще оказываются инвалидам?

ТатьянаСоловьева: Администрация общества помогает члену общества добитьсяпризнания его инвалидом (присвоения группы инвалидности), изменитьгруппу инвалидности, признания инвалидности бессрочной. Каждый случайрассматривается отдельно и не всегда быстро ввиду бюрократических ивременных проволочек.

TagilCity.ru: Нам задавали несколько вопросов по поводу получения различных путевок для детей-инвалидов. Подскажите, кто сможет помочь, если возникает такая необходимость?

ТатьянаСоловьева: В таких ситуациях смогут оказать помощь как медики, которые выпишут необходимые направления, так и органы социальной защиты населения.

TagilCity.ru: Как организовывается досуг для инвалидов?

ТатьянаСоловьева: Отмечаются все календарные праздники – тематические вечера вклубе общества, экскурсии, посещения театров, музеев, выставок,спортивные соревнования, Дни здоровья на природе.

TagilCity.ru: Есть ли какие-либо меценаты или ваше отделение Общества инвалидов существует на деньги государства?

ТатьянаСоловьева: В первую очередь, мы - общественная организация. Спонсоры у нашего ВОИ, конечно, есть, но не в таком объеме, который необходим.

TagilCity.ru: 1 декабря ежегодно празднуется День инвалида. Как отмечают этот день в вашем обществе?

Татьяна Соловьева: В Дзержинском районном отделении ООО «ВОИ» Международный день инвалида начинают отмечать с праздничного вечера, который проходит в ДК им. Окунева И.В.Приглашаются всегда все желающие – вход свободный. На сцену дворца для награждения приглашаются активисты-общественники, спортсмены общества и все желающие поздравить инвалидов с праздником - представители администрации, спонсоры.

Международный день инвалида отмечается не только на районном, но и городском уровне. Инвалиды всех районов (оговоренное количество) приглашаются администрацией города на праздничный концерт, бесплатно и организованно доставляются автобусами до места проведения праздника и обратно рассказывает Татьяна Соловьева.

В этом году на праздник были приглашены инвалиды-колясочники нашегообщества: Самойлов О.В. и Кузнецов В.Н., которых доставляли на праздникна социальном такси. В 2011 году к декаде инвалида приурочены различные мероприятия. Это ипосещение кинотеатров и музеев, и экскурсии и вечера отдыха.Список мероприятий варьируется в зависимости отситуации. Влияют на это погода, возможности спонсоров, временные рамки иналичие транспорта.

Билеты на мероприятия бесплатные – и это заслугаадминистрации города и общества инвалидов. Но в большей степениорганизацией подобных мероприятий приходится заниматься администрацииобщества. Каждому члену общества выдается небольшой подарок – коробкаконфет или продуктовый набор, подготовленный администрацией общества.

TagilCity.ru: Наверняка у вас есть примеры людей, которые не поддались унынию, депрессии, и теперь, несмотря ни на что, живут вполне нормально. Расскажите, пожалуйста, как ваши подопечные справились со своими проблемами и помогли другим, есть ли какие-то интересные истории?

Татьяна Соловьева: История жизни любого человека с ограниченными возможностями уникальна и интересна, но я не могу огласить ее на всеобщее рассмотрение без разрешения инвалида.

Основополагающими моментами являются сама болезнь, осознание того, что ты инвалид, и вполне возможна депрессия. Здесь очень важны помощь и участие, в первую очередь, родственников и социальных служб. Когда человек осознает, что жизнь не окончена, появляется интерес к жизни, общению с другими людьми делится Татьяна Соловьева.

TagilCity.ru: Какие мероприятия впереди? Как в вашу организацию могут попасть желающие?

Татьяна Соловьева: Как и всегда, в ДРО ООО «ВОИ» будут постоянно проводиться экскурсии по святым местам (по просьбе членов общества), по местным достопримечательностям и музеям, походы в театры и другие культурные заведения, отмечаются все календарные праздники (вечера в обществе, на которые приглашаются члены общества). Во всем выше перечисленном участвуют и дети-инвалиды, и инвалиды-колясочники.

В нашу организацию может вступить любой желающий инвалид или его родственник, или просто человек неравнодушный к проблемам инвалидов.Уставом ВОИ разрешено членство в обществе не ивалидов – 20% от численного состава. Для вступления необходимо предъявлениепаспорта, пенсионного удостоверения (при наличии), справки МСЭ (при наличии) и оплата вступительного взноса.

В дальнейшем TagilCity.ru будет освещать различные мероприятия, которые проводятся в районных обществах инвалидов Нижнего Тагила.