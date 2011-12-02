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Татьяна Соловьева: «Если человек осознает, что жизнь не окончена, то все у него наладится»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Татьяна Соловьева: «Если человек осознает, что жизнь не окончена, то все у него наладится»

2 декабря 2011, 19:22ОбществоАлександра Логинова
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