В Екатеринбурге для заключенных сыграли блюз
2 декабря 2011, 11:54Общество
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27 ноября в помещении столовой ИК-10 состоялся концерт екатеринбургской группы «Блюз Докторс».
Музыканты представили великолепную музыкальную программу, в рамках которой исполнили джазовые и блюзовые кавер-версии многих мировых хитов. Выступление творческого коллектива добавило ярких красок в будни осужденных, позволив насладиться прекрасным исполнением музыкальных произведений и хорошим вокалом всем желающим. Концерт не оставил равнодушным никого отзывается о выступлении «Блюз Докторс» пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
После его завершения зрители отблагодарили участников группы продолжительными овациями, выразив надежду еще не раз побывать на их выступлениях.
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