В Екатеринбурге для заключенных сыграли блюз

Музыканты представили великолепную музыкальную программу, в рамках которой исполнили джазовые и блюзовые кавер-версии многих мировых хитов. Выступление творческого коллектива добавило ярких красок в будни осужденных, позволив насладиться прекрасным исполнением музыкальных произведений и хорошим вокалом всем желающим. Концерт не оставил равнодушным никого отзывается о выступлении «Блюз Докторс» пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.