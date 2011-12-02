В Екатеринбурге в рамках прощального тура состоится концерт группы «Scorpions»
Дата и место проведения концерта пока не уточняются.
Ровно через 45 лет после основания самой успешной немецкой рок-группы всех времен – Scorpions – Клаус Майне, Рудольф Шенкер и Маттиас Ябс решили подвести итоги их впечатляющей истории в международном музыкальном бизнесе и объявили о своем уходе, анонсировав прощальное мировое турне.
В течение года группа уже дала множество концертов в США, Латинской Америке и Европе. По словам основателя группы гитариста Рудольфа Шенкера, этот тур продлится вплоть до конца 2012 года и, по предварительной информации, должен завершиться последним концертом на ставшем уже легендарным фестивале Wacken Open Air в Германии.
Российская публика особенно дорога группе, ведь Scorpions совершили невозможное: они преодолели «железный занавес», стали первой западной рок-группой, которая выступила на просторах СССР и при полном аншлаге дала 10 концертов подряд в Ленинградском СКК перед советской публикой!
Каждый раз, когда мы сюда возвращаемся, гуляем по Красной Площади, у нас это вызывает такие замечательные воспоминания! Куда бы мы ни поехали, каждый раз, когда мы говорим про песню "Wind Of Change", я чувствую себя связанным с этой страной, с этим городом и с этими людьми. Вот поэтому нам так приятно сюда возвращаться и вот почему мы не можем закончить свою карьеру, не заехав в самые крупные города этой огромной и любимой нами страны! говорит Клаус Майне.
По словам вокалиста группы Клауса Майне, зрителей, пришедших на концерт, ждет поистине незабываемое двухчасовое феерическое рок-шоу, на котором перед глазами публики пронесется вся история группы. Программа будет на 90% состоять из суперхитов.