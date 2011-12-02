В США произошло ДТП с участием 176 машин

По данным полиции, столкновения начались в утренние часы, когда один из автомобилей занесло на отрезке федеральной трассы 386, где видимость была ограничена из-за тумана. Следовавшие автомобили стали врезаться друг в друга по цепной реакции.

«ДТП произошло во время очень сильного тумана», – отметил представитель скорой помощи Винцент Райли. По его словам, 16 человек были госпитализированы с различными не опасными для жизни травмами. Один 22-летний молодой человек погиб.

По информации местных властей, причиной произошедшего стало обледенение дорожного покрытия и сильный туман. Среди авто, столкнувшихся на трассе, – бензовоз и автобус, перевозивший школьников. Дети не пострадали.

Участок шоссе 386 в одну сторону временно закрыт, так как проходит эвакуация искореженных автомобилей. Добавим, что на момент аварии метеорологическая служба не предупреждала о тумане в этом округе.