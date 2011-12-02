Выбор дивана для ребенка

По достижению ребенком определенного возраста родители начинают задумываться об организации для него личного пространства, в котором он сможет играть, учиться и, конечно же, спать. Обычно именно в спальной комнате ребенок и играет, и учится, и занимается другими делами. А самым важным элементом любой спальни является место для сна, в качестве которого все чаще выбирается диван. Причина такого решения — возможность складывания спального места, что даст возможность сэкономить пространство в небольшом помещении.

Выбирая диван, каждый родитель, естественно, хочет получить как можно более качественную мебель. Определить качество мебели в магазине не очень сложно. Для этого нужно проделать несколько простых действий:

1.Проверка мебели на устойчивость. Для этого нужно неспешно раскачать диван клик-кляк из стороны в сторону. Хорошая мебель будет стоять ровно, а опрокинуть ее будет очень сложно;

2.Проверка ящиков, выдвижных и открывающихся элементов. Нельзя допустить, чтобы еще на этапе покупки дверцы и ящички были разболтанными. С другой стороны, их открытие не должно требовать чрезмерных усилий;

3.Проверка качества поверхности. По всем поверхностям мебели нужно провести рукой. Это самый простой способ обнаружения неровностей и плохо обработанных участков. Особое внимание необходимо уделить мебели с деревянными вставками, так как она при плохой обработке может стать причиной заноз;

4.Анализ строения детской мебели. Нужно проследить, чтобы детский диван тахта не имел острых углов и выступов, которые могут спровоцировать травмы. Желательно, чтобы большая часть дивана была обита мягким материалом, тогда ребенок сможет безопасно играть рядом с ним.