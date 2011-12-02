Выбор дивана для ребенка
По достижению ребенком определенного возраста родители начинают задумываться об организации для него личного пространства, в котором он сможет играть, учиться и, конечно же, спать.
По достижению ребенком определенного возраста родители начинают задумываться об организации для него личного пространства, в котором он сможет играть, учиться и, конечно же, спать. Обычно именно в спальной комнате ребенок и играет, и учится, и занимается другими делами. А самым важным элементом любой спальни является место для сна, в качестве которого все чаще выбирается диван. Причина такого решения — возможность складывания спального места, что даст возможность сэкономить пространство в небольшом помещении.
Выбирая диван, каждый родитель, естественно, хочет получить как можно более качественную мебель. Определить качество мебели в магазине не очень сложно. Для этого нужно проделать несколько простых действий:
1.Проверка мебели на устойчивость. Для этого нужно неспешно раскачать диван клик-кляк из стороны в сторону. Хорошая мебель будет стоять ровно, а опрокинуть ее будет очень сложно;
2.Проверка ящиков, выдвижных и открывающихся элементов. Нельзя допустить, чтобы еще на этапе покупки дверцы и ящички были разболтанными. С другой стороны, их открытие не должно требовать чрезмерных усилий;
3.Проверка качества поверхности. По всем поверхностям мебели нужно провести рукой. Это самый простой способ обнаружения неровностей и плохо обработанных участков. Особое внимание необходимо уделить мебели с деревянными вставками, так как она при плохой обработке может стать причиной заноз;
4.Анализ строения детской мебели. Нужно проследить, чтобы детский диван тахта не имел острых углов и выступов, которые могут спровоцировать травмы. Желательно, чтобы большая часть дивана была обита мягким материалом, тогда ребенок сможет безопасно играть рядом с ним.
Немаловажным фактором при выборе детской мебели является ее цвет. Естественно, при этом нужно учитывать предпочтения ребенка, однако нужно убедиться в том, что оттенок не окажет негативного влияния на психику малыша. Например, яркие цвета, такие как изумрудный, оранжевый и красный, способны стимулировать ребенка к играм и дарить хорошее настроение. Но покупая диван такого цвета, желательно выбирать более приглушенные оттенки.В противном случае постоянное созерцание мебели такого цвета может начать раздражать. Отличным вариантом станет детский диван пастельных тонов. Он создаст уют в помещении, сделает комнату более светлой и визуально увеличит ее пространство.