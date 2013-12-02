Арт-терапия для беременных: музей ИЗО в Нижнем Тагиле приглашает будущих мам на занятия
Вы находитесь в счастливом и трепетном ожидании малыша? Вы уже сейчас думаете о том, каким будет ваш ребенок, чем вы сможете его увлечь, как будут проходить ваши совместные игры и занятия? Вы заботитесь о том, чтобы даже до своего появления на свет ваш самый дорогой в мире человечек получал только положительные эмоции?
Тогда именно для вас с декабря 2013 года Нижнетагильский музей изобразительных искусств открывает новый клуб. Здесь каждая будущая мама сможет провести последние месяцы ожидания с пользой для себя и для малыша.
Вы окунетесь в неторопливый мир изобразительного искусства, отвлечетесь от повседневной суеты, расслабитесь в окружении прекрасного рассказывают организаторы.
Все занятия клуба включают не только обзор выставок, но и прослушивание музыки, поэзии, просмотр видеопрезентаций и фильмов. Кроме того, по словам организаторов, вы освоите различные техники прикладного искусства, что в дальнейшем непременно пригодится и в совместных занятиях с малышом. Все встречи клуба будут проходить в теплой обстановке, с беседами за чашечкой чая.
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