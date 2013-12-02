Арт-терапия для беременных: музей ИЗО в Нижнем Тагиле приглашает будущих мам на занятия

Тогда именно для вас с декабря 2013 года Нижнетагильский музей изобразительных искусств открывает новый клуб. Здесь каждая будущая мама сможет провести последние месяцы ожидания с пользой для себя и для малыша.

Все занятия клуба включают не только обзор выставок, но и прослушивание музыки, поэзии, просмотр видеопрезентаций и фильмов. Кроме того, по словам организаторов, вы освоите различные техники прикладного искусства, что в дальнейшем непременно пригодится и в совместных занятиях с малышом. Все встречи клуба будут проходить в теплой обстановке, с беседами за чашечкой чая.