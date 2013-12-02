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Арт-терапия для беременных: музей ИЗО в Нижнем Тагиле приглашает будущих мам на занятия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Арт-терапия для беременных: музей ИЗО в Нижнем Тагиле приглашает будущих мам на занятия

2 декабря 2013, 09:45Общество
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