Носов объявил в «розыск» экс-управляющего Горнозаводского округа

20 лет назад здание принадлежало городскому детдому, а потом в особняке поселился экс-руководитель Горнозаводского управленческого округа Валерий Бок, который, несмотря на то, что несколько лет назад оставил помещение, по-прежнему считается официальным правопользователем второго этажа. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов попросил полицию разыскать Бока. Однако правоохранительные органы, похоже, не видят причин для проведения розыскных мероприятий.

Кому и для чего потребовался пустующий особняк в центре города, выяснить не удалось. Как сообщает издание «Правда УРФО» по данным чиновников мэрии, на очередном заседании совета общественной безопасности начальник городского управления муниципальным имуществом Игорь Шастин сообщил, что начинается процесс по отмене права физического лица на часть здания, расположенного на ул. Ломоносова.

Старинный особняк был передан на баланс городского детдома 20 лет назад. Директором детского учреждения тогда был Валерий Бок. В 1997 году Бок был назначен управляющим Горнозаводским округом. Семья чиновника получила второй этаж в качестве квартиры. Скандал разразился на исходе 90-х. Сотрудники детдома написали жалобу. «Мы пытались возбудить дело, но его спустили на тормозах», – говорит бывший сотрудник городского ОБЭП. Семья Бока уехала из особняка.

Сергея Носова судьба «боковского» особняка на закрепленном под ним земельном участке площадью в 1490 кв.м. заинтересовала. Местные чиновники пояснили, что все надворные постройки давно признаны самостроем, а здание нуждается в капитальном ремонте. Мэр с советом «снести особняк и построить что-то новое» не согласился и попросил процесс оформления документов ускорить, а при необходимости обратиться и в полицию, найти местопребывания Бока, чтобы решить вопрос о передаче здания в муниципальную собственность без особой бюрократической волокиты.