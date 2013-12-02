Подружиться с лошадкой: в Нижнем Тагиле дети из реабилитационного центра побывали на экскурсии (ФОТО)

Это и образовательные мероприятия, и познавательные, и развлекательные. Только в Нижнем Тагиле активистами было проведено более 30 акций.

Так, накануне волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и группа молодых фотографов устроили для воспитанников реабилитационного центра «Радуга» познавательно-развлекательную экскурсию в конно-спортивный клуб «Олимп».

Как и ожидалось, большинство деток никогда не видели лошадей, не имели возможности с ними «общаться» - погладить, угостить любимым лакомством – сахарком. Всё это было для них впервые. Ребята искренне радовались всему, что происходило в этом чудесном месте.

Фото: Ольги Дреминой и Марины Хрусталевой

Конечно, что может быть приятней для активистов, чем видеть искреннюю детскую улыбку, что может быть лучше для ребенка, чем общение с животными, да еще такими благородными, как лошади говорят организаторы.

Лошадки, которые, как оказалось, имеют сказочные имена – Мальвина и Пенелопа, с радостью покатали ребятишек. В общем, после такого светлого мероприятия совершенно все остались довольны.

Фото: Ольги Дреминой и Марины Хрусталевой