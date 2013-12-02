Стамбульские профессора готовы помочь уральским онкобольным

У жителей Свердловской области появилась уникальная возможность напрямую и бесплатно обратиться к специалистам мирового уровня за консультацией. В Екатеринбурге открыто представительство медицинского центра «Анадолу» -

одного из самых продвинутых медицинских центров не только Турции, но и региона. Клиника «Анадолу» аффилирована с одним из самых известных медучреждений США – Центром имени Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine) в Балтиморе.

Центр «Анадолу» является одним из немногих медицинских учреждений, практикующих полноценный мультидисциплинарный подход в лечении онкозаболеваний. Лечение начинается после обсуждения заболевания на Совете по Опухолям. Членами Совета являются патологи, радиологи, специалисты ядерной медицины, медицинские онкологи, пластические хирурги, хирурги общей практики, торакальные хирурги и другие специалисты. После этого тактика лечения согласовывается с пациентом. В ходе лечения Совет по Опухолям может собираться регулярно, чтобы обсудить реакцию пациента на лечение и для медицинского наблюдения.

Технологии, применяемые в МЦ «Анадолу»:

- «Кибер-нож» - уникальная радиохирургическая система лечения опухолей без боли и надрезов. Система была внедрена в «Анадолу» в 2005-м году, что делает его 4-м центром в Европе, освоившим его.

- «ТруБим» (TrueBeam STxTM) - одна из последних систем лучевой терапии, объединяющая технологии RapidArc, IMRT, IGRT и IGRS. TrueBeam может быть использован для радиотерапии всех видов рака, включая сложные случаи рака молочной железы или легких.

- да Винчи (da Vinci) - хирургический робот, предназначенный для проведения сложнейших минимально-инвазивных операций при опухолях простаты, почек, кишечника, операциях на позвоночнике и замене диска и многих других.

- ПЭТ-КТ – современное диагностическое исследование, которое позволяет обнаружить самые небольшие опухолевые образования.

МЦ «Анадолу» обладает двумя сертификатами ESMO (European Society for Medical Oncology) – Европейское сообщество медицинской онкологии, и аккредитаций JCI (Объединенная международная комиссия, США). На сегодняшний день JCI признана самой престижной и объективной системой международной сертификации в области медицины.

Обратиться за консультацией можно:

ул. Куйбышева, 55, оф. 412

Тел.: 351-10-82, 346-99-63

www.anadolumedicalcenter.com/ru