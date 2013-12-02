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Свежие тагильские саженцы и грунт проверят на... «чернобыльские» следы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свежие тагильские саженцы и грунт проверят на... «чернобыльские» следы (ФОТО)

2 декабря 2013, 17:15ОбществоCorey
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