Свежие тагильские саженцы и грунт проверят на... «чернобыльские» следы (ФОТО)

Поставщикам грунта и цветочной рассады для муниципального предприятия «Тагилдорстрой» предложено представить копии накладных о поставках материалов, а также отчитаться о наличии протоколов радиационного контроля на почвенные смеси и сертификаты качества. В местную мэрию о фактах ведущейся проверки и поисках «чернобыльских» следов официальных уведомлений не поступало.

Своей экологической безопасностью, если сравнивать с присоединенными к городу отдаленными сельскими территориями, промышленный Нижний Тагил похвастаться никогда не мог, но и тенденций к дальнейшему росту выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за последние 2 года в официальных сводках не было. Городские предприятия частично компенсировали в целом не вполне благоприятную экологическую обстановку выполнением ряда мероприятий по безопасному производству работ, муниципалитет использовал для озеленения и благоустройства территорий средства как областного, так и местного бюджета. Десятки и сотни тысяч цветов и кустарников были высажены и в текущем 2013 году.

Несколько дней назад мы получили письмо из областного министерства финансов, согласно которому мы должны постфактум, можно сказать, отчитаться об объемах поставки за истекший летний период торфогрунта для муниципального предприятия «Тагилдорстрой» и подтвердить наличие протоколов... радиационного контроля на грунт. С чем это связано, мы не знаем. Если с количеством поставки все более или менее понятно, то вопрос о качестве ставит в тупик. Деятельность нашего предприятия пролицензирована. А сам грунт в Чернобыле никто не заказывал поделился директор ООО «Горбуновское торфопредприятие» Дмитрий Максимов.

Само предприятие-поставщик, уточним, находится на окраине города, в экологически безопасном месте.

Аналогичную депешу за подписью заместителя министра финансов Свердловской области Рауиля Абсолямова, заканчивающуюся предельно вежливой текстовой припиской «Заранее благодарю за быстрый ответ», получил и местный предприниматель Семен Моршинин. По словам бизнесмена, ему рекомендовано представить протоколы испытаний на соответствие посадочного материала по качеству ГОСТ или предъявить фитосанитарные сертификаты.

Должен ли быть такой «противорадиационный» документ на каждую цветочную луковицу или речь шла о каждой партии рассады, в директивном письме Минфина не указали.

Управлением финансового контроля министерства финансов Свердловской области проводится проверка целевого и эффективного использования средств облбюджета, выделенных на организацию мероприятий по озеленению и благоустройству объяснили в министерстве основную причину административных запросов.

В полном недоумении сегодня и сотрудники нижнетагильской мэрии. По данным наших источников, руководство города о ведущихся проверках никто в известность не поставил. Сколько таких писем было, и кому отправлены, тоже неизвестно.

На вопрос, почему к проблемам экологии Нижнего Тагила стало проявлять внимание финансовое, по сути, ведомство, ответа получить ни от кого из наших собеседников не удалось. Как выяснилось позже, автор-исполнитель министерского письма - сотрудник Минфина Андрей Овсянников. «А как к вам эти письма попали, кто переслал?», - был вопрос ответа на вопрос чиновника. Впрочем, господин Овсянников далее отпираться не стал и пообещал прокомментировать министерские запросы позже.

По оценкам местных наблюдателей, очередная проверка связана с предстоящим визитом в город председателя правительства Свердловской области, Дениса Паслера. Уточним, 10 декабря в Нижнем Тагиле пройдут публичные слушания по рассмотрению проекта главного финансового документа города на 2014 год. Как сообщили в пресс-службе премьера, глава губернского кабмина намерен принять личное участие в обсуждении бюджетных вопросов. Вернее, господину Паслеру придется объяснить тагильчанам, почему существующий горбюджет с доходной частью в 12 млрд. руб. сократится в следующем году в полтора раза. Премьер полагает, что «формирование муниципалитетом собственной доходной базы – единственное эффективное решение». Возможно, для общей полноты картины, губернскому участнику городских публичных слушаний потребовались примеры неэффективного расходования бюджетных средств. Поспешность поиска «компромата» и подтолкнула чиновников министерства к радиационному анализу цветочных луковиц и почвы нижнетагильских газонов. Во всяком случае, запросы подобного рода ни одному муниципалитету области ранее не отправлялись.

Если министерство будет продолжать настаивать на своих требованиях, нам придется вооружиться лопатами, выкопать из-под снега луковицы и отправить их на экспертизу? Однако на все это потребуется значительное время, поэтому к 10 декабря мы явно не успеваем не без доли иронии отреагировали сегодня специалисты «Тагилдорстроя».