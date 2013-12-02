В Нижнем Тагиле наградили победителей эстафеты родительского подвига (ФОТО)

Эстафета родительского подвига проводится на территории города Нижний Тагил ежегодно. Участники готовят и представляют материалы о своей семье - о жизни семьи, об успехах в воспитании детей, преодолении трудных жизненных ситуаций, о счастливых минутах, забавных и интересных случаях.

Эстафета проходит по четырем номинациям: «Родительский дом - начало начал» (крепкая полная семья, сохранившая семейные традиции духовно-нравственного и трудового воспитания детей), «Вместе - дружная семья» (семья, в которой воспитываются приемные дети), «Большая семья - большие надежды» (многодетная семья), «В единстве наша сила» (семья, воспитывающая ребенка-инвалида).

Сначала лучших определяют в каждом районе города, затем городской оргкомитет определяет победителей среди финалистов.

Как сообщили нам в управлении социальных программ и семейной политики Администрации города, по итогам заседания организационного комитета победителями эстафеты родительского подвига в 2013 году были признаны: в номинации «Родительский дом – начало начал» – семья Овечкиных (Дзержинский район), в номинации «Вместе - дружная семья» - семья Ромашиных (Дзержинский район). В номинации «Большая семья - большие надежды» – семья Чернышевых (Тагилстроевский район), в номинации «В единстве - наша сила» - семья Чувакиных (Дзержинский район).