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Новости Нижнего Тагила

Украшение резиденции главы Свердловской области обойдется в 1,5 млн рублей (ФОТО)

2 декабря 2017, 13:00Добавить новость
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На новогоднее украшение резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева планируется потратить 1,5 млн рублей. Здание украсят детали в виде шестеренок и скульптура собаки в стиле стим-панк.

В резиденции главы региона началась подготовка к Новому году. На сайте госзакупок появились сразу 2 аукциона: на праздничное оформление здания и украшение новогодней сцены к выступлениям артистов.

 

Ожидается, что все оформление обойдется в 1,5 млн рублей. В техническом задании прописано, что вокруг колонн резиденции должны появиться кубики с объемными буквами и детали в виде шестеренок. На новогодней сцене появятся олень, юрта и «машина погоды».

 

Лестницу украсят шары с бантами, а возле входа появится скульптура собаки в стиле стим-панк. Основными элементами украшения здания и внутри, и снаружи  станут шестеренки из пластика и фанеры. Все работы должны быть завершены до 20 декабря, пишет «Новый День».

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Фото: «Новый День»

 

О том, как отметить Новый год в Нижнем Тагиле, читайте в специальном разделе TagilCity.ru

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