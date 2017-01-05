Украшение резиденции главы Свердловской области обойдется в 1,5 млн рублей (ФОТО)

В резиденции главы региона началась подготовка к Новому году. На сайте госзакупок появились сразу 2 аукциона: на праздничное оформление здания и украшение новогодней сцены к выступлениям артистов.

Ожидается, что все оформление обойдется в 1,5 млн рублей. В техническом задании прописано, что вокруг колонн резиденции должны появиться кубики с объемными буквами и детали в виде шестеренок. На новогодней сцене появятся олень, юрта и «машина погоды».

Лестницу украсят шары с бантами, а возле входа появится скульптура собаки в стиле стим-панк. Основными элементами украшения здания и внутри, и снаружи станут шестеренки из пластика и фанеры. Все работы должны быть завершены до 20 декабря, пишет «Новый День».





Фото: «Новый День»



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