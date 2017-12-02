Более 80 договоров опеки расторгнуто в Свердловской области за 2017 год

По информации специалистов, в большинстве случаев это произошло по инициативе опекунов. Также ряд проблем возник из-за жестокого обращения с детьми.



Сообщается о семи случаях необоснованного вмешательства в жизнь семьей, за которым последовало изъятие детей из нового дома. Омбудсмен заявил, что конкретных пояснений, почему дети были изъяты из семей, за месяц проверки от ответственных органов опеки не последовало.



Однако бывают ситуации, когда детей, наоборот, следует изъять из проблемной семьи, но органы опеки медлят, передает ЕАН.



В связи с обсуждением темы, была затронута ситуация с Юлией Савиновских, у которой ранее забрали приёмных детей.