-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
день: -2
вечер: -3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.52 - 0.06
EUR 69.75 + 0.23
Новости Нижнего Тагила

Более 80 договоров опеки расторгнуто в Свердловской области за 2017 год

2 декабря 2017, 09:00Добавить новость
дети,ребенок,Свердловская область,опекунство,договор,расторжение договора,опека
В Свердловской области в текущем году было расторгнуто более 80 договоров с опекунами.

По информации специалистов, в большинстве случаев это произошло по инициативе опекунов. Также ряд проблем возник из-за жестокого обращения с детьми.


Сообщается о семи случаях необоснованного вмешательства в жизнь семьей, за которым последовало изъятие детей из нового дома. Омбудсмен заявил, что конкретных пояснений, почему дети были изъяты из семей, за месяц проверки от ответственных органов опеки не последовало.

Однако бывают ситуации, когда детей, наоборот, следует изъять из проблемной семьи, но органы опеки медлят, передает ЕАН.

В связи с обсуждением темы, была затронута ситуация с Юлией Савиновских, у которой ранее забрали приёмных детей.

 

За то, что в холодильнике просто не было еды, детей никто не забирает. По той же самой истории с Юлией – она не договаривает до конца причины отобрания, выставляет только те, что лежат на поверхности, а они более серьезные. Там есть определенные вопросы. Но окончательное решение, конечно, примет суд, -- отметил уполномоченный.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Удалившая грудь екатеринбурженка получила поддержку Общественной палаты России
15 ноября, 08:05
4 2
Юный тагильчанин номинирован на премию «Созвездие мужества-2017»
29 ноября, 17:30
4 1
Муж удалившей грудь жительницы Екатеринбурга не сможет усыновить её детей
28 ноября, 06:05
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 88
Подписаться на новости