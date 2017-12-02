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Новости Нижнего Тагила

Собака третий год ждет своего хозяина возле дороги в Приморском крае

2 декабря 2017, 14:50Добавить новость
дорога,животные,Приморский край,собака,Хатико,переезд,домашние животные
В Приморском крае появился свой пёс Хатико. Он третий год верно ждет своего хозяина, решившего поменять место жительства.

Недалеко от одного из поселков в Приморском крае стоит будка, рядом с которой нет ни домов, ни магазинов. Возле будки последние три года сидит небольшая рыжая собака без привязи.

 

Одному из местных жителей удалось выяснить подробности истории. Как оказалось, хозяин пса, который жил в близлежащем поселке, решил продать дом. Он не стал забирать животное на новое место жительства. Мужчина оставил пса под дорожным знаком, где он и сидит до сих пор, дожидаясь, когда хозяин вернется за ним.

 

Со временем жители поселка соорудили для собаки будку и регулярно подкармливают животное. При этом в руки прохожим он не дается. По словам местных жителей, весной 2017 года хозяин верного пса скончался, пишут «Новые Известия».

 
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