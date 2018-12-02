Более 8 млрд рублей выделено на замыкание Екатеринбургской кольцевой автодороги

Данный этап станет третьим в строительстве ЕКАД. После того как он завершится, кольцо ЕКАД замкнется полностью.

Запланировано, что работы должны быть завершены в 2024 году. Из регионального бюджета выделены 8,86 млрд рублей.

Для строительства второго кольца долгое время не могли найти подрядчика, поэтому контракт разбили на две части.