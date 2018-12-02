Более 8 млрд рублей выделено на замыкание Екатеринбургской кольцевой автодороги
Сегодня, 11:00ОбществоФото: pixabay.com
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На строительство ЕКАД на участке автодороги Пермь — Екатеринбург и Екатеринбург — Полевской выделено более 8,86 млрд рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Данный этап станет третьим в строительстве ЕКАД. После того как он завершится, кольцо ЕКАД замкнется полностью.
Запланировано, что работы должны быть завершены в 2024 году. Из регионального бюджета выделены 8,86 млрд рублей.
Для строительства второго кольца долгое время не могли найти подрядчика, поэтому контракт разбили на две части.
В 2019 году северная часть ЕКАД станет дорогой федерального значения. Она станет шире и безопаснее, пишет Е1.
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