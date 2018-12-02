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Общественники пожаловался на пропаганду гомосексуализма в екатеринбургской школе №115
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники пожаловался на пропаганду гомосексуализма в екатеринбургской школе №115

Сегодня, 15:52ОбществоФото: pixabay.com
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