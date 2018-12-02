Общественники пожаловался на пропаганду гомосексуализма в екатеринбургской школе №115

В письме общественников к Анне Кузнецовой говорится, что рисунки с однополыми парами и радужными флагами ЛГБТ-сообщества висели в коридорах школы, что «привело многих родителей в ужас». Также родительский комитет потребовал от руководства школы объяснения и пытался обратиться к администрации Екатеринбурга.

Кроме того, по словам общественников, после того, как детскими рисунками заинтересовались в прокуратуре и полиции, свердловский омбудсмен Игорь Мороков встал на защиту школы и заявил, что никакой пропаганды гомосексуализма здесь нет, пишет «Комсомольская правда-Урал».