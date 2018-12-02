Оскорбивший журналистов екатеринбургский депутат обвиняется в езде по тротуару

Депутат Александр Колесников в Екатеринбурге руководит УК РЭМП Железнодорожного района. Местные жители сообщают, что у входа в организацию вплотную к дому паркуется иномарка, принадлежащая депутату. Перед тем как припарковаться, народный избранник, со слов жителей двора, проезжает несколько метров по тротуару.

При этом рядом с организацией имеются свободные парковочные места. Свердловчане утверждают, что сделать фотографии припаркованного с нарушениями автомобиля довольно непросто, так как вход в УК охраняет секьюрити.