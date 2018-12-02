Оскорбивший журналистов екатеринбургский депутат обвиняется в езде по тротуару
Депутат екатеринбургской гордумы Александр Колесников, ранее назвавший журналистов «бестолочами», обвиняется местными жителями в езде по тротуарам.
Депутат Александр Колесников в Екатеринбурге руководит УК РЭМП Железнодорожного района. Местные жители сообщают, что у входа в организацию вплотную к дому паркуется иномарка, принадлежащая депутату. Перед тем как припарковаться, народный избранник, со слов жителей двора, проезжает несколько метров по тротуару.
При этом рядом с организацией имеются свободные парковочные места. Свердловчане утверждают, что сделать фотографии припаркованного с нарушениями автомобиля довольно непросто, так как вход в УК охраняет секьюрити.
Как пишет «Новый день», когда журналисты попытались на камеру зафиксировать нарушение, тут же появился охранник, начавший угрожать представителям СМИ и требовать удалить фото. На следующий день автомобиль по-прежнему оказался припаркован не на предназначенном для этого месте.
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