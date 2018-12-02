Отошли воды: полицейские сопроводили в роддом жительницу Свердловской области

Сотрудники ГИБДД дежурили на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. К ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что у его супруги отошли воды и начались схватки. Так как родовой процесс происходил быстро, мужчина опасался, что не сможет вовремя доставить супругу в медучреждение, и она родит прямо на трассе. Либо свердловчанину придется нарушать правила и создавать аварийные ситуации, чтобы супруга попала в больницу. Мужчина попросил полицейских помочь ему и оказать сопровождение.