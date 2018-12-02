Овчарка Настя помогла салдинским полицейским найти похищенное имущество

19 ноября в полицию обратилась пожилая женщина, которая рассказала, что из ее садового домика пропали посуда и инвентарь. Во время осмотра места преступления служебная собака Настя взяла след и привела правоохранителей к пункту приема металла, расположенного неподалеку. Похищенные вещи находились именинно там.

Выяснилось, что вещи в пункт приема металла принес мужчина, ранее судимый за кражи. После того, как полицейские задержали его, он пояснил, что ему понадобилась деньги на спиртное, и он решил проникнуть в садовый дом. За металл он получил 800 рублей, тогда как по подсчетам полицейских ущерб, нанесенный владелице дома, составил 20 тыс. рублей.