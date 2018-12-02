Предприятия Кушвы, Красноуральска и Верхней Туры задолжали за свет почти 500 млн
Сегодня, 10:30ОбществоФото: pixabay.com
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В общей сложности задолженность Красноуральска, Верхней Туры и Кушвы составила 477 млн рублей, из них Верхняя Тура – 63,8 млн рублей, Кушвинский ГО – 203 млн рублей, Красноуральский ГО более 210 млн рублей.
Сюжеты: Кушва
До конца 2018 года энергетики планируют ограничить в пользовании электроэнергией более 700 организаций, в подаче тепла – 400 предприятий. Ограничения коснутся тех, кто задолжал более 14 млрд рублей.
С начала текущего года подача электроэнергии была ограничена более 1 100 предприятиям, расположенным в Свердловской области. Без тепла остались 275 организаций, пишет «Мой город».
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