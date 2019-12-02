Альфа-Банк признали «Банком года в России»

В частности, речь идет о показателях банка в деле цифровизации своей деятельности. Примером продуктивной реализации таких решений является развитие мобильный аппликации банка «Альфа-Мобайл». Положительную оценку экспертов также получили инновационные продукты, вроде моментального изготовления карты, сервиса «семейный счет», цифровые сервисы для ипотечных клиентов и виртуальные карты для МСБ-сектора. Особое признание получил новый сервис, который позволяет корпоративным пользователям подтверждать платежные операции посредством использования отпечатка пальца, сообщает novostivolgograda.ru.

В британском журнале отметили, что на успешность Альфа-Банка указывает динамика роста его финансовых показателей. К примеру, в прошлом году достаточность капитала первого уровня компании возросла на 13,1 процента и достигла 7031 млн долларов. В этот период активы возросли на 5,5 процента и составили 47199 млн долларов. Что касается операционной эффективности и рентабельности капитала, то они достигли 39,4 процента и 19,5 процента соответственно.

По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, в компании эту премию рассматривают как подтверждение лидерства Альфа-Банка в своем сегменте. Он отметил быструю динамику роста клиентской базы, напомнив о её увеличение на 1 млн за один только.

Рассказывая о мобильной аппликации «Альфа-Мобайл», Верхошинский напомнил о том, что в AppStore у неё высочайшая в мире оценка в сегменте. Что касается её передовых функций, то особого внимания заслуживает возможность оформить карту за считанные секунды.

Более чем десять лет назад, Альфа-Банк выступил на российском рынке в качестве пионера в направлении разработки и применения интернет- и мобильного банкинга. Сейчас перед компанией стоит ещё более амбициозный проект phygital branch, который представляет из себя физическую сеть нового поколения. Именно подобного рода достижения банка и лежат в основе экспертной оценки The Banker.