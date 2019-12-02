Видео прислал один из жителей поселка. По его словам, колонка установлена на улице Совхозной. Чтобы набрать из нее воды, нужно заплатить. На ролике видно, что колонка работает. Это можно понять по надписи: «Прислоните карту».

Глава поселка Александр Каюмов рассказал Ura.ru, что установка платной колонки является вынужденной мерой.

Люди давно просили поставить что-то сделать, потому что к нам приезжают и из Екатеринбурга и Березовского, говорит Каюмов.

По его словам, в Сарапулке около 10 родников.

Чаще всего останавливаются возле колонки, вода в ней — словно медом намазана: она из скважины глубиной 63 метра и действительно очень хорошая, говорит он.