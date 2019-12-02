«Хочешь — набирай, но за деньги»: на Урале появилась первая платная водоколонка
В поселке Сарапулка Березвоского городского округа Свердловской области появилась первая платная водоколонка. Об этом рассказал паблик «Березовский. Новости золотого города» Вконтакте.
Видео прислал один из жителей поселка. По его словам, колонка установлена на улице Совхозной. Чтобы набрать из нее воды, нужно заплатить. На ролике видно, что колонка работает. Это можно понять по надписи: «Прислоните карту».
Глава поселка Александр Каюмов рассказал Ura.ru, что установка платной колонки является вынужденной мерой.
Люди давно просили поставить что-то сделать, потому что к нам приезжают и из Екатеринбурга и Березовского, говорит Каюмов.
По его словам, в Сарапулке около 10 родников.
Чаще всего останавливаются возле колонки, вода в ней — словно медом намазана: она из скважины глубиной 63 метра и действительно очень хорошая, говорит он.
Также он отметил, что, установив платную колонку, водоканал решил проблему кардинально: хочешь — набирай, но за деньги. Кроме того, каждый житель поселка, у кого нет водопровода, получит карту. Один из них уже ее получил для тестирования. Чуть позже будет точно известно, кому и сколько придется платить.