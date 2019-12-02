Итоги недели: проверка в Демидовской больнице и катакомбы в центре Нижнего Тагила

На прошлой неделе в Дзержинском суде разбирали дело о нашумевшем убийстве новорождённого в Нижнем Тагиле. Напомним, на мусорке в одном из дворов обнаружили труп ребёнка, а после полиция нашла его мать, которая призналась, что задушила малыша, потому что у неё уже есть двое детей и третьего она «не потянет». В ходе расследования подсудимую признали невменяемой, поэтому уголовного наказания она не понесла.

Суд отправил задушившую ребенка тагильчанку на принудительное лечение

Демидовская больница попала в список худших свердловский медучреждений, составленный фондом «Гражданский патруль». Прокуратура в связи с публикацией запланировала проверку в больнице. Там заверили, что уже подготовились к приезду надзорного ведомства.

«Документы готовы». Главврач тагильской ДГБ прокомментировал прокурорскую проверку

Кстати, про больницы. После августовского «бунта» тагильских хирургов Минздрав РФ заявил, что скандал возник отчасти из-за нехватки подготовленных медиков. Мы попытались выяснить, как в Нижнем Тагиле пытаются привлечь квалифицированных специалистов.

Кадры решают всё: как больницы Нижнего Тагила борются с нехваткой медиков

Директор одно из самых больших фитнес-клубов в городе Павел Безбородов рассказал о главных сложностях предпринимательства в Нижнем Тагиле. Если коротко: Площадей не хватает, банки отказывают в кредитах, а конкурирующие федеральные сети наступают. Если подробно, то вам сюда.

Халк крушить, Халк делать бабло. Как качок-айтишник начал бизнес в Нижнем Тагиле

Во время строительства сквера советских скульптур были обнаружены заброшенные подземные помещения. В музее ИЗО разобрались, кому принадлежат эти катакомбы.