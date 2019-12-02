Минздрав проверит ОДКБ в Екатеринбурге после жалобы врачей на низкие зарплаты

Как рассказала руководитель местной ячейки профсоюза «Действие» Надежда Елисеева, представители Минздрава осмотрели больницу, провели беседу с сотрудниками, а также пообщались с администрацией учреждения.

По ее словам, не всем было известно о подготовке письма, а подписи собирались всего два дня. Однако даже те, кто не подписал документ говорили о проблемах.

Например, реаниматологи рассказывали, что работают на две и более ставки. И те, у кого есть высшая категория, при такой нагрузке дотягивают до средней зарплаты, о которой говорят в администрации (80 тыс. рублей в месяц). Без категории, конечно, нет, рассказала она.

Чиновники обратили внимание, что администрация больницы не наладила диалог с сотрудниками.

Спрашивали, почему решили сразу писать открытое письмо, почему не поговорили сначала. Но как разговаривать, если диалога нет? отмечает Елисеева.

В Минздраве пообещали провести проверку работы ОДКБ, а также зарплаты.

В профсоюзе рассчитывают, что обратная связь будет получена в течение недели. Также, руководитель «Действия» отметила, что врачи не планируют бастовать, чтобы пациенты не страдали, но они приложат все усилия, чтобы быть услышанными.

В нашей больнице люди работают по много-много лет, все возможности для профессионального роста есть, и уходить никто не хотел бы. И мне показалось, что и Минздрав хочет избежать экстремальных ситуаций, добавила Елисеева.