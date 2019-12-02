На сырьевом форуме в Петербурге обсудили российско-немецкое партнерство

Российско-Германский сырьевой форум существует более десяти лет. Инициаторами его создания выступили Санкт-Петербургский горный университет и Фрайбергская горная академия. Власти двух стран поддержали идею и в 2006 году: в присутствии Владимира Путина и Ангелы Меркель был подписан меморандум. В нынешнем году в число организаторов форума вошел Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.

На открытии форума в 2019 году присутствовали представители российской и немецкой политики, науки и бизнеса. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства России Алексей Гордеев, федеральный министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер, ректор Санкт-Петербургского горного университета и сопредседатель Российско-Германского сырьевого форума Владимир Литвиненко.

Среди главных вопросов, обсуждаемых на форуме, были темы переработки отходов, глобального потепления, использования водорода в качестве топлива. То есть очень широко была представлена экологическая тематика. Много времени участники уделили и вопросам российско-германского сотрудничества, сообщает Karelinform.ru.

Валентина Матвиенко напомнила, что германский бизнес довольно широко участвует в российской экономике. На сегодняшний день в РФ зарегистрированы примерно 4,5 тысячи совместных предприятий с немецким участием. Они работают в машиностроении, торговле, строительстве, в цифровой и других сферах. Германия выступает ключевым партнером России в обеспечении Европы природным газом. Совместный проект «Северный поток – 2» должен еще больше усилить позиции ФРГ в этом вопросе.