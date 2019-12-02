На Урале медиаменеджер подал в суд на епархию за нарушение авторских прав
Вчера, 22:36ОбществоФото: pixabay.com
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Владелец медиахолдинга «ВК-медиа» Александр Арцыбашев подал иск в суд на Каменскую епархию за нарушение авторских прав, сообщает ИА «Новый день».
По всей видимости, Каменская епархия использовала на одном из своих сайтов фотографии, право на которые принадлежит «ВК-медиа».
Истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 90 тысяч рублей за неправомерное использование объектов защищенных авторским правом и нарушение исключительных прав правообладателя. Так он требует возместить почтовые расходы в размере 492 рублей.
Рассмотрение дела в суде назначено на 24 декабря.
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