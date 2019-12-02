На Урале медиаменеджер подал в суд на епархию за нарушение авторских прав

По всей видимости, Каменская епархия использовала на одном из своих сайтов фотографии, право на которые принадлежит «ВК-медиа».

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 90 тысяч рублей за неправомерное использование объектов защищенных авторским правом и нарушение исключительных прав правообладателя. Так он требует возместить почтовые расходы в размере 492 рублей.