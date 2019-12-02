На Урале возбуждено уголовное дело об «обманутых дольщиках»
Сегодня, 15:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уголовное дело о мошенничестве при получении мер поддержки пострадавшим от недобросовестного застройщика ИГК «Лоджик деволопмент» в Арамиле возбуждено в Свердловской области, сообщает региональная прокуратура.
Как считает надзорное ведомство, некоторые граждане могли получить компенсацию, притворяясь обманутыми дольщиками. Они предоставляли «Атомстройкомплексу» подложные документы.
Бывший руководитель компании-застройщика ИГК «Лоджик девелопмент» Захар Ивачев также обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он незаконно вывел 350 миллионов рублей со счета компании. В результате его действий без жилья остались 300 семей. Ивачев объявлен в международный розыск.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей