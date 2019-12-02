На Урале возбуждено уголовное дело об «обманутых дольщиках»

Бывший руководитель компании-застройщика ИГК «Лоджик девелопмент» Захар Ивачев также обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он незаконно вывел 350 миллионов рублей со счета компании. В результате его действий без жилья остались 300 семей. Ивачев объявлен в международный розыск.