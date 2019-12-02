На Уральской передержке проводится проверка по факту жестокого обращения с животными

Как пояснили в ГУ МВД по Свердловской области, проверка проводится не только полицией, но и надзорным ведомством, так как в местную прокуратуру тоже стали поступать сообщения от местных жителей. Оценка профессиональной деятельности предпринимателя, владельца передержки, будет дана в ближайшее время.

В прокуратуре отметили, что проверку они проводили только в плане соблюдения муниципального контракта на отлов и содержание животных. На месте проверки присутствовал представитель департамента ветеринарии. Он оценивал содержание животных. Если эксперт выявит нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Зоозащитники дежурят возле пункта содержания собак. Они там пробыли всю ночь и до сих пор надеются, что смогут попасть внутрь.