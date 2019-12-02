Новый управляющий назвал причину постоянных перебоев с водой в ЖК «Магнитостроя»

Напомним, первый дом жилкомплекса был сдан в 2014 году. Уже тогда жители жаловались на «недоделки» строителей. По словам местных жителей, с тех пор с водоснабжением здания то и дело возникали проблемы, и вот теперь снова — перебои с горячей водой, которые начались в августе 2019 года.

Она либо совсем холодная, либо чуть теплая. Много раз звонила в УК, говорят, что ведутся работы, делают. Но вот за 4 месяца пока ничего не сделали,рассказала жительница дома № 7 Мария Кириллова.

Её соседка Екатерина Перезолова рассказала, что жильцы уже обращались во все необходимые инстанции, но толкового ответа не получили.

Управляющая компания ничего не предпринимает. НТТС говорит, что с их стороны нарушений нет. Администрация города рекомендует обращаться в УК. Перерасчёт вообще получить невозможно. Писали в Государственную жилищную инспекцию, они написали, что да, нарушения есть, будут держать на контроле. Но ничего не изменилось, говорит Перезолова.

Жители дома № 7 начали обсуждать проблему в группе ВКонтакте «ЖК Муринские пруды». Тогда выяснилось, что похожие проблемы наблюдаются в остальных домах жилкомплекса. Отметим, что управление осуществляет компания «Стройсервис», которую с ноября 2019-го возглавляет Константин Королёв. Он объяснил, что здания на «Муринских прудах» перешли к ним лишь в начале года, и проблема с водоснабжением, которая тянется ещё с момента застройки компанией «СУ № 5» (Трест «Магнитострой»), досталась им «по наследству».

Пока они управляли домами, проблема была у них. И когда они передали их нам в управление, проблему они не сняли. Мое мнение, что это недоработка проектного института. Скорее всего, они применили типовой проект, не учитывая наши показатели по воде и климату. Мы ведём с ними разговор и переписки, но отвечают они очень неохотно. Пока мы просто опытным путём пытаемся добиться, чтобы была вода положенной температуры,объяснил Королёв.

По его словам, проблема наблюдается только в домах этого застройщика. Он также рассказал, что «Стройсервис» уже провёл в этих домах чистку фильтров, замену забитых труб, а сейчас ведутся работы по разбору теплообменника в доме № 7.

Сейчас я требую, чтобы они предоставили нам проекты, и привезли проектного специалиста, который должен оценить ситуацию, и дать свои рекомендации. Если «Магнитострой» разрабатывал этот дом согласно типовому проекту, то ответственности они не несут. Комиссия приняла этот объект, но он не работоспособен. Необходимо чтобы конструкторы внесли изменения в проект или дали свои рекомендации. Мы ждём и пытаемся справиться своими силами,рассказывает Константин Королёв.

ООО «СУ № 5» владеет Сергей Лакницкий и ООО «Трест-Магнитострой». В компании журналиста пересылали из отдела в отдел, но ни один из специалистов комментарий не предоставил.