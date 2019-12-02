Плохая вода. В Екатеринбурге снова закрыли группу детсада на Вторчермете
Сегодня, 14:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Судебные приставы во второй раз закрыли группу в детском саду «Солнечный лучик» на Вторчермете в Екатеринбурге, сообщает УФССП по региону.
Сюжеты: Екатеринбург
В октябре этого года одну из групп данного детсада закрывали на 20 дней из-за кишечной палочки. Теперь на 40 дней опечатали другую группу. Причиной стало плохое качество воды (не соответствует санитарным нормам). Помимо этого, там нарушен порядок размещения воспитанников.
Группа возобновит работу после полного устранения нарушений.
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