Плохая вода. В Екатеринбурге снова закрыли группу детсада на Вторчермете

В октябре этого года одну из групп данного детсада закрывали на 20 дней из-за кишечной палочки. Теперь на 40 дней опечатали другую группу. Причиной стало плохое качество воды (не соответствует санитарным нормам). Помимо этого, там нарушен порядок размещения воспитанников.