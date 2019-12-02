Правоохранители опубликовали видео с возможным убийцей девушек на Уктусе

Записи были изъяты в ходе следствия. На кадрах видно идущего мужчину, который за сутки до совершения преступления, днем 24 августа 2018 года, находился в районе происшествия.

Данный гражданин является лицом, представляющим интерес для следственных органов. В связи с этим следствие обращается к СМИ и общественности с просьбой оказать содействие в установлении личности указанного мужчины,говорится в совместном сообщении двух ведомств.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, за информацию, которая поможет установить личность подозреваемого в убийстве двух девушек, свердловский главк гарантирует вознаграждение в размере миллиона рублей.

Информацию можно сообщить, позвонив по телефонам: 8 (343) 297-72-17 — руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Сергей Мальцев, 8 (343) 297-71-61 — дежурный по следственному управлению регионального СКР или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области — 8 (343) 358-71-61.

Напомним, Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова были убиты в ночь на 26 августа 2018 года на горнолыжном комплексе «Уктус». По факту их гибели возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По версии следствия, девушки устроили в лесу пикник и заказали туда пиццу. Скорее всего, убийство было незапланированным, перед происшествием девушки о чём долго разговаривали с преступником. Мотивы преступления до сих пор остаются неизвестными. Личность подозреваемого также не установлена.