С 19 ноября на цифровую платформу «За бизнес» поступило 275 жалоб на правоохранителей
275 жалоб от предпринимателей поступило на цифровую площадку «За бизнес». Об этом рассказал глава ТПП Сергей Катырин, пишут «Новые известия».
Электронный сервис был запущен 19 ноября. Его создали для того, чтобы бизнесмены могли пожаловаться на давление местных правоохранительных органов. С момента начала работы платформы на ней зарегистрировались более 900 предпринимателей со всей России. Больше всего жалоб поступило из Центрального и Южного федеральных округов: из Москвы и Московской области зарегистрировано более 80 жалоб, из Краснодарского края и Волгоградской области — почти 30.
Как рассказал Сергей Катырин, большинство жалоб связано с неправомерными действиями правоохранителей. Он отметил, что подобные прецеденты требуют оценки со стороны СК.
Торгово-промышленная палата одна из первых участников платформы начала рассматривать обращения предпринимателей. По мнению Катырина, важно, чтобы жалобы рассматривались оперативно.
В основном мы поддержали обратившихся на Платформу предпринимателей и предложили им в рамках действующего законодательства наиболее эффективные способы решения возникших у них проблем, отметил президент ТПП.
Первые итоги работы платформы будут рассмотрены в январе 2020 года.
В феврале цифровую платформу предложил запустить президент России. Она создавалась ТПП, АСИ и другие бизнес-сообщества.