С 19 ноября на цифровую платформу «За бизнес» поступило 275 жалоб на правоохранителей

Электронный сервис был запущен 19 ноября. Его создали для того, чтобы бизнесмены могли пожаловаться на давление местных правоохранительных органов. С момента начала работы платформы на ней зарегистрировались более 900 предпринимателей со всей России. Больше всего жалоб поступило из Центрального и Южного федеральных округов: из Москвы и Московской области зарегистрировано более 80 жалоб, из Краснодарского края и Волгоградской области — почти 30.

Как рассказал Сергей Катырин, большинство жалоб связано с неправомерными действиями правоохранителей. Он отметил, что подобные прецеденты требуют оценки со стороны СК.

Торгово-промышленная палата одна из первых участников платформы начала рассматривать обращения предпринимателей. По мнению Катырина, важно, чтобы жалобы рассматривались оперативно.

В основном мы поддержали обратившихся на Платформу предпринимателей и предложили им в рамках действующего законодательства наиболее эффективные способы решения возникших у них проблем, отметил президент ТПП.

Первые итоги работы платформы будут рассмотрены в январе 2020 года.