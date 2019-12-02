Следователи назвали предварительный мотив убийства 9-летнего мальчика в Екатеринбурге
По итогам первоначальных мероприятий следователи установили, что возможной причиной убийства девятилетнего мальчика в Екатеринбурге могла стать личная неприязнь со стороны его отца, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
Задержанному отцу мальчика предъявлено обвинение в убийстве.
По итогам первоначальных мероприятий предварительно установлено, что мужчина расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью. Указанная версия фигуранта дела тщательно проверяется путём производства целого комплекса следственных действий, рассказали в СК.
По данным СК мальчик умер в результате механической асфиксии.
Вместе с отцом мальчика была задержана 48-летняя Земфира Гайнуллина. Ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству. Оба подозреваемых заключены под стражу до 26 января 2020 года включительно.
Тело 9-летнего мальчика с кляпом во рту нашли в лесу 28 ноября, после звонка на телефон доверия СУ СКР по Свердловской области. Ранее сообщалось, что родители ребенка могли быть адептами секты «Ученики Иисуса Христа», руководителем которой была Гайнуллина. В секте применяли телесные наказания в отношении детей.