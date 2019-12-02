Следователи назвали предварительный мотив убийства 9-летнего мальчика в Екатеринбурге

Задержанному отцу мальчика предъявлено обвинение в убийстве.

По итогам первоначальных мероприятий предварительно установлено, что мужчина расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью. Указанная версия фигуранта дела тщательно проверяется путём производства целого комплекса следственных действий, рассказали в СК.

По данным СК мальчик умер в результате механической асфиксии.

Вместе с отцом мальчика была задержана 48-летняя Земфира Гайнуллина. Ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству. Оба подозреваемых заключены под стражу до 26 января 2020 года включительно.