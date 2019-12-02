Стал известен доход обвиняемого во взяточничестве замруководителя свердловского СУ

В 2018 году Бусылко заработал 2,7 миллиона рублей, годовой доход его супруги составил 1,1 миллиона рублей. В собственности у высокопоставленного силовика — гараж площадью 18,3 квадратных метра, квартира площадью 37,1 квадратных метра. В пользовании у силовика также две квартиры площадью 72,3 квадратных метра и 99,7 квадратных метра. Его жена владеет автомобилем Opel Mokka и квартирой площадью 99,7 квадратных метра.