Стал известен доход обвиняемого во взяточничестве замруководителя свердловского СУ
Сегодня, 14:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Портал Е1 опубликовал данные о размере дохода первого заместителя руководителя свердловского СУ Михаила Бусылко, обвиняемого во взяточничестве на сумму 1,8 миллиона рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2018 году Бусылко заработал 2,7 миллиона рублей, годовой доход его супруги составил 1,1 миллиона рублей. В собственности у высокопоставленного силовика — гараж площадью 18,3 квадратных метра, квартира площадью 37,1 квадратных метра. В пользовании у силовика также две квартиры площадью 72,3 квадратных метра и 99,7 квадратных метра. Его жена владеет автомобилем Opel Mokka и квартирой площадью 99,7 квадратных метра.
Напомним, до суда Бусылко будет находиться под домашним арестом. Следователя задержали в минувшую пятницу по подозрению в получении взятки. Инициатором взятки, по версии следствия, стал владелец сысертского АО БМЗ Виталий Трухин. Также задержан предполагаемый подельник Бусылко — Владислав Вострецов.
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