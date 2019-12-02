Суд отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин рассказал, что уголовное дело все еще не заведено, и Голунов не признан потерпевшим, а также не ознакомлен с материалами проверки.

Напомним, летом этого года журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан по обвинению в хранении наркотиков. В полиции заявили, что при нем был обнаружен мефедрон, а в квартире журналиста кокаин. Сам Голунов утверждал, дело сфальсифицировано из-за его профессиональной деятельности. Суд отправил журналиста под домашний арест. Дело Голунова получило широкий общественный резонанс, в том числе в его защиту проходили несанкционированные акции. Позже с Голунова были сняты все обвинения в связи с недоказанностью участия в совершении преступления.