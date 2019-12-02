Суд отправил под арест отца убитого в Екатеринбурге мальчика

Сегодня, 2 декабря, в Ленинском районном суде Екатеринбурга избиралась мера пресечения Ивану Казанцеву, который обвиняется в убийстве 9-летнего сына, чье тело в кляпом во рту нашли закопанным в лесополосе, передает Znak.
Решением суда Казанцев отправлен под арест до 26 января 2020 года. На суде выяснилось, что мужчина имеет два гражданства — немецкое и российское. При этом постоянная регистрация у обвиняемогого отсутствует. Кроме того, он рассказал, что имеет судимость, но по какой статье — не помнит.
Иван Казанцев был задержан в Уфе. На видео, которое опубликовал СКР, один силовиков спрашивает у мужчины, где его второй ребенок. На этот вопрос Казанцев ответил, что у него один сын.
Сегодня Ленинский суд вынесет меру пресечения еще одной фигурантке дела — Земфире Гайнуллиной, обвиняемой в соучастии в убийстве. Мать погибшего мальчика проходит по делу как свидетель. Известно, что она вернулась в Екатеринбург из Белоруссии.
Напомним, тело 9-летнего мальчика с кляпом во рту нашли в лесу 28 ноября, после звонка на телефон доверия СУ СКР по Свердловской области. В убийстве подозревается отец ребенка, который вместе с матерью, возможно, состоит в секте 48-летней Земфиры Гайнуллиной «Ученики Иисуса Христа».