Суд отправил под арест отца убитого в Екатеринбурге мальчика

Решением суда Казанцев отправлен под арест до 26 января 2020 года. На суде выяснилось, что мужчина имеет два гражданства — немецкое и российское. При этом постоянная регистрация у обвиняемогого отсутствует. Кроме того, он рассказал, что имеет судимость, но по какой статье — не помнит.

Иван Казанцев был задержан в Уфе. На видео, которое опубликовал СКР, один силовиков спрашивает у мужчины, где его второй ребенок. На этот вопрос Казанцев ответил, что у него один сын.

Сегодня Ленинский суд вынесет меру пресечения еще одной фигурантке дела — Земфире Гайнуллиной, обвиняемой в соучастии в убийстве. Мать погибшего мальчика проходит по делу как свидетель. Известно, что она вернулась в Екатеринбург из Белоруссии.