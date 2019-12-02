Свердловская область возглавила рейтинг по жалобам на пытки в колониях

Фонд ссылается на статистику, предоставленную СКР. В период с 2015 по 2018 годы в Свердловской области подано 720 жалоб на издевательства в колониях, это больше, чем в других регионах России. На втором месте оказалась Мордовия — 496 жалоб, на третьем — Иркутская область — 362 жалобы. Также лидируют Пермский край и Кемеровская область.

В 2015 году в следственные органы поступило 1,6 тысячи жалоб по всей России, по ним возбуждено 27 уголовных дел. В 2016 году — 1,4 тысячи жалоб, возбуждено 31 уголовное дело. В 2017 году число жалоб увеличилось до 1,6 тысячи, к уголовным делам привели 30 из них. В прошлом году было подано 1,9 тысячи жалоб по всей стране, возбуждено 60 уголовных дел.