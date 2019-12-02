В ледовом городке Нижнего Тагила установят камеры с распознаванием лиц

Они позволят различать лица людей, и, в случае необходимости, можно будет вычислить нарушителей порядка,отметил директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

На данный момент для городка были сделаны заготовки из 50 кубических метров льда. В течение этой недели планируется установить на Театральной площади фундаменты для ледяных фигур, а на 10 декабря запланирован монтаж новогодней елки.