В ледовом городке Нижнего Тагила установят камеры с распознаванием лиц
Вчера, 22:49ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле в ледовом городке для безопасности жителей города на Театральной площади на время работы праздничной площадки установят камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Они позволят различать лица людей, и, в случае необходимости, можно будет вычислить нарушителей порядка,отметил директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.
На данный момент для городка были сделаны заготовки из 50 кубических метров льда. В течение этой недели планируется установить на Театральной площади фундаменты для ледяных фигур, а на 10 декабря запланирован монтаж новогодней елки.
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