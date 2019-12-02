В Нижнем Тагиле утвержден новый генеральный план города
Сегодня, 18:46ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле завершилась комплексная работа по утверждению нового генерального плана города, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Прежний генеральный план Нижнего Тагила устарел после присоединения к нему сельских территорий, ранее они входили в генплан городского округа, рассказали специалисты.
Из-за кадастровых вопросов соединить два этих документа не представлялось возможности, в связи с этим было принято решение разработать новый генплан. Он включил в себя всю информацию по городским районам, селам и поселкам.
В ходе слушаний с новым генпланом ознакомились все 24 населенных пункта городского округа. Проект был размещен в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, после чего получил положительное заключение правительства Свердловской области.
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