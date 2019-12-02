В Нижнем Тагиле утвержден новый генеральный план города

Прежний генеральный план Нижнего Тагила устарел после присоединения к нему сельских территорий, ранее они входили в генплан городского округа, рассказали специалисты.

Из-за кадастровых вопросов соединить два этих документа не представлялось возможности, в связи с этим было принято решение разработать новый генплан. Он включил в себя всю информацию по городским районам, селам и поселкам.