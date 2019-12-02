В Нижнем Тагиле за добросовестную службу награждены восемь полицейских

Памятным юбилейным нагрудным знаком МВД России «300 лет российской полиции» отмечена начальник отдела ПДН подполковник полиции Оксана Свинохова.

Благодарственные письма от гордумы вручены начальнику следственного подразделения ОП №16 подполковнику юстиции Светлане Рассамахиной, специалисту отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом старшему лейтенанту Денису Афонасьеву и полицейскому ППС старшему сержанту Рустаму Овечкину.

Письмо с благодарностью от главы города за помощь в проведении Дня города-2019 получил командир мобильного взвода роты №2 ОБ ППСП капитан полиции Максим Щелоков. Командир отдельного батальона ДПС ГИБДД майор полиции Евгений Корсуков отмечен благодарственным письмом от Управления культуры администрации города.