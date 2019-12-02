В Нижнем Тагиле за добросовестную службу награждены восемь полицейских
В Нижнем Тагиле прошло награждение полицейских за добросовестную службу и укрепление правопорядка. Награды и благодарственные письма вручил начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров, сообщает пресс-служба ведомства.
Памятным юбилейным нагрудным знаком МВД России «300 лет российской полиции» отмечена начальник отдела ПДН подполковник полиции Оксана Свинохова.
Благодарственные письма от гордумы вручены начальнику следственного подразделения ОП №16 подполковнику юстиции Светлане Рассамахиной, специалисту отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом старшему лейтенанту Денису Афонасьеву и полицейскому ППС старшему сержанту Рустаму Овечкину.
Письмо с благодарностью от главы города за помощь в проведении Дня города-2019 получил командир мобильного взвода роты №2 ОБ ППСП капитан полиции Максим Щелоков. Командир отдельного батальона ДПС ГИБДД майор полиции Евгений Корсуков отмечен благодарственным письмом от Управления культуры администрации города.
Музей памяти воинов – тагильчан, погибших в локальных войнах планеты поблагодарил командира отдельного батальона ППСП майора полиции Романа Терещенко и его помощника капитана полиции Алексея Кукушкина за помощь в организации выездного мероприятия «Музейный десант, посвященный 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова».